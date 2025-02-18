Туск: ЕС не будет наказывать за чрезмерный дефицит из-за расходов на оборону

Европейский союз не будет негативно относиться к чрезмерному бюджетному дефициту тех стран, которые имеют большие расходы на оборону. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил после экстренного саммита лидеров ЕС в Париже.

По его словам, Евросоюз подтвердил, что расходы на оборону не будут рассматриваться как чрезмерные расходы и, следовательно, не будут учитываться в процедуре чрезмерного дефицита.

Туск рассказал об итогах саммита ЕС по вопросам безопасности

Туск отметил, что рост военных расходов в Европе будет реализовываться как на национальном уровне, так и на уровне ЕС. Он уточнил, что в самое ближайшее время Европейская комиссия представит конкретные предложения об использовании общих средств на оборону, а также по сотрудничеству с банками.

7 февраля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК планирует к середине марта представить стратегию, которая направлена на усиление обороны Европейского союза, а также на увеличение оборонных расходов.

Ранее на Западе заявили, что ЕС не сможет быстро найти деньги на оборону.