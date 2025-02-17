Туск сделал заявление о переговорах по завершению украинского конфликта

Переговоры о завершении украинского конфликта должны вести Москва и Киев.

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Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после саммита Европейского союза по вопросам безопасности в эфире телеканала TVP Info.

« П е р е г о в о р ы д о л ж н ы в е с т и Р о с с и я и Украина <…> Европа готова поддержать мирный процесс», — отметил он.

Политик добавил, что позиция Вашингтона «будет ведущей» в связи с вовлеченностью в процесс президента США Дональда Трампа.

Незадолго до этого Туск сообщил, что саммит Европейского союза по вопросам безопасности в Париже не принял каких-либо решений по Украине. Он уточнил, что это не тот орган, который может принимать решения.

Туск рассказал об итогах саммита ЕС по вопросам безопасности

17 февраля глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков прибыли на переговоры с США в Эр-Рияд — столицу Саудовской Аравии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что встреча Ушакова и Лаврова с представителями США пройдет завтра. Она будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений, а также подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию.

Американскую сторону представят госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник Стив Уиткофф.