Вучич поблагодарил Лаврова за поддержку Сербии

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил министра иностранных дел России Сергея Лаврова за осуждение попытки цветной революции в республике и за заявленное участие РФ в международной выставке под Белградом EXPO 2027. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, накануне глава МИД Сербии Марко Джурич встретился в Москве с Лавровым и обсудил ряд экономических и политических вопросов.

« Я б л а г о д а р е н Лаврову, что сегодня, сразу после Сретения Господня [Дня государственности Сербии], он официально объявил, что РФ будет участвовать в EXPO 2027. Я запросил особое место для российского павильона. Благодарен ему и за то, что осудил попытку цветной революции [в Сербии], они [россияне] знают, как это выглядит», — отметил Вучич.

EXPO 2027 начнется 15 мая 2027 года и завершится 15 августа 2027 года. Это будет первая всемирная выставка, которая пройдет в бывшей Югославии.

Ранее президент Сербии сообщил, что попытка цветной революции в стране провалилась на фоне геополитической ситуации в мире.