Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах США и России

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Politico заявил, что Киев не будет участвовать в переговорах США и России, даже если его попросят.

« М о и в и з и т ы н е и м е ю т н и ч е г о о б щ е г о с э т и м и п е р е г о в о р а м и . Х о т я , к о г д а я п р и е д у в С а у д о в с к у ю А р а в и ю , я с п р о ш у у е г о в е л и ч е с т в а , ч т о о н з н а е т о т е м а х п е р е г о в о р о в » , — с к а з а л у к р а и н с к и й л и д е р .

В Раде назвали речь Зеленского «объявлением войны» Трампу

Ранее сообщалось, что госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретятся с российской делегацией 18 февраля для переговоров. Источник The Washington Post рассказал, что новость о встрече представителей России и США «встретили с тревогой» в Европе и на Украине, так как их «исключили из начальных этапов планирования переговоров».