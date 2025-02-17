Судья ООН заставила студентку Оксфорда работать у нее в качестве рабыни

Судью Организации Объединенных Наций (ООН) Лидию Мугамбе обвиняют в «использовании своего статуса» по отношению к студентке Оксфорда из Уганды. Девушка работала у нее дома в качестве рабыни.

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По информации СМИ, судья ООН не позволяла девушке устроится на полноценную работу и заставляла ее быть служанкой и ухаживать за детьми в ее доме.

Мугамбе предъявили четыре обвинения, однако она не признала ни одно из них. Прокуратура пришла к выводу, что мотивом преступления стало желание облегчить себе жизнь. При этом, по информации следствия, она планировала найти еще одну жертву.

По словам представительницы защиты Мугамбе, адвоката Кэролайн Хоги, обвиняемая «создала ситуацию, в которой не могла сама содержать себя».

Кроме того, в сговор с судьей ООН вступил заместитель верховного комиссара Джон Леонард Мугервой. Он помог организовать приезд пострадавшей в Великобританию, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник в иностранных СМИ.

Инциденты, связанные с рабством, происходят во всем мире. Так, китайская преступная группировка заманила в Грузию почти 100 женщин из Таиланда, чтобы использовать их для получения яйцеклеток.