В США назвали Камалу Харрис «пьяной тетушкой»

Бывшая вице-президент США Камала Харрис выступила перед актерами мюзикла в Нью-Йорке. Ее выступление вызвало волну критики в СМИ и соцсетях, пишет New York Post.

По данным газеты, политик пыталась рассказать актерам и зрителям о текущей внутренней повестке, призвать их к борьбе против Республиканской партии.

« К о г д а в и д и м , ч т о ч т о - т о о т н и м а ю т , н о д а в а й т е п о с м о т р и м п р а в д е в г л а з а , в ы з н а е т е , п р и р о д а н е т е р п и т п у с т о т ы . Т а м , г д е е с т ь в а к а н с и я , д а в а й т е е е з а п о л н и м . Д а й т е н а м з н а т ь , ч т о р е а л ь н о с т ь т а к о в а , ч т о п р о г р е с с н а ш е й с т р а н ы б ы л с в я з а н с р а с ш и р е н и е м п р а в , а н е с и х о г р а н и ч е н и е м » , — п о т р е б о в а л а Х а р р и с .

Журналисты пояснили, что бессвязное выступление кандидата на пост президента было опубликовано в СМИ, попало в соцсети.

« К а м а л а Х а р р и с п о р а з и л а Б р о д в е й и , к о н е ч н о ж е , п о д а л а с в о й ф и р м е н н ы й с л о в е с н ы й с а л а т . Д р у ж е с к о е н а п о м и н а н и е о т о м , ч е г о м ы и з б е ж а л и в Б е л о м д о м е » , — н а п и с а л о д и н и з к о м м е н т а т о р о в п о д п у б л и к а ц и е й .

Пользователи заметили также, что Харрис вела себя как «пьяная тетушка». Они добавили, что ее помощникам платят за то, чтобы они восхищались высказываниями политика.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила ранее, что администрация бывшего президента США Джо Байдена тратила деньги «как пьяные матросы».