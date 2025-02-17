В США назвали Камалу Харрис «пьяной тетушкой»
Бывшая вице-президент США Камала Харрис выступила перед актерами мюзикла в Нью-Йорке. Ее выступление вызвало волну критики в СМИ и соцсетях, пишет New York Post.
По данным газеты, политик пыталась рассказать актерам и зрителям о текущей внутренней повестке, призвать их к борьбе против Республиканской партии.
«Когда видим, что что-то отнимают, но давайте посмотрим правде в глаза, вы знаете, природа не терпит пустоты. Там, где есть вакансия, давайте ее заполним. Дайте нам знать, что реальность такова, что прогресс нашей страны был связан с расширением прав, а не с их ограничением», — потребовала Харрис.
Журналисты пояснили, что бессвязное выступление кандидата на пост президента было опубликовано в СМИ, попало в соцсети.
«Камала Харрис поразила Бродвей и, конечно же, подала свой фирменный словесный салат. Дружеское напоминание о том, чего мы избежали в Белом доме», — написал один из комментаторов под публикацией.
Пользователи заметили также, что Харрис вела себя как «пьяная тетушка». Они добавили, что ее помощникам платят за то, чтобы они восхищались высказываниями политика.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила ранее, что администрация бывшего президента США Джо Байдена тратила деньги «как пьяные матросы».