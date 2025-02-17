В США назвали Камалу Харрис «пьяной тетушкой»

Бывшая вице-президент США Камала Харрис выступила перед актерами мюзикла в Нью-Йорке. Ее выступление вызвало волну критики в СМИ и соцсетях, пишет New York Post.

По данным газеты, политик пыталась рассказать актерам и зрителям о текущей внутренней повестке, призвать их к борьбе против Республиканской партии.

«Когда видим, что что-то отнимают, но давайте посмотрим правде в глаза, вы знаете, природа не терпит пустоты. Там, где есть вакансия, давайте ее заполним. Дайте нам знать, что реальность такова, что прогресс нашей страны был связан с расширением прав, а не с их ограничением», потребовала Харрис.

Журналисты пояснили, что бессвязное выступление кандидата на пост президента было опубликовано в СМИ, попало в соцсети.

«Камала Харрис поразила Бродвей и, конечно же, подала свой фирменный словесный салат. Дружеское напоминание о том, чего мы избежали в Белом доме», написал один из комментаторов под публикацией.

Пользователи заметили также, что Харрис вела себя как «пьяная тетушка». Они добавили, что ее помощникам платят за то, чтобы они восхищались высказываниями политика.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила ранее, что администрация бывшего президента США Джо Байдена тратила деньги «как пьяные матросы».

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