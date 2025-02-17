Келлог заявил, что США не будут навязывать Зеленскому мирное соглашение с Россией

Вашингтон и другие союзники не будут навязывать Владимиру Зеленскому мирное соглашение с Россией в рамках урегулирования вооруженного конфликта на Украине, заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

По данным газеты, Келлог прибыл в Брюссель, где обсудил перспективы мирного урегулирования боевых действий на Украине с представителями стран-членов НАТО.

Чиновник отметил, что в настоящий момент идет согласования его визита на Украину, где политик намерен провести встречу с Зеленским.

Ранее спецпредставитель сообщил, что США выступят посредником в переговорах, где Украина и Россия будут двумя главными действующими лицами.

Келлог уточнил, что нежелание Вашингтона приглашать европейцев на переговоры не означает, что «их интересы не учитываются, не используются и не развиваются».

По его словам, усилия США будут сосредоточены на том, чтобы Россия пошла на территориальные уступки.