Президент Украины Владимир Зеленский на самом деле не желает достижения мирного соглашения. Об этом в статье для Strategic Culture заявил британский дипломат Ян Прауд.

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По его словам, финансируемая странами Запада «украинская клика» испугана последствиями возможного мирного соглашения. Для президента Украины достижение мира означает потерю власти, авторитета и популярности у западных политиков и журналистов.

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Дипломат подчеркнул, что если бы у Зеленского был выбор, он никогда бы не пошел на мирное соглашение, которое уничтожит его политическую карьеру.

17 февраля президент Украины заявил, что Киев не будет участвовать в переговорах США и России, даже если его попросят.

В тот же день экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Вашингтон заставит Украину принять результаты переговоров России и США в Саудовской Аравии.

Ранее Зеленский высказался о перспективах вступления Украины в НАТО.