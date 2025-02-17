Названо неожиданное возможное место встречи России и США в Эр-Рияде

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом могут пройти в пятизвездочной гостинице Ritz Carlton в Эр-Рияде. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в Эр-Рияд уже прибыла часть американской делегации. Кроме того, в ближайшее время в Саудовскую Аравию должна прилететь российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Переговоры лидеров России и США предположительно пройдут в Ritz Carlton. Эта гостиница известна не только как место проведения важных переговоров, но и как место, ставшее своего рода «тюрьмой» для многих членов правящей династии, госчиновников и крупных бизнесменов, отметили журналисты.

По их данным, в 2018 году ставший наследным принцем Мухаммед бен Салман собрал в ней десятки богатейших и влиятельных людей страны с тем, чтобы заставить их вернуть в казну украденные в результате коррупционных дел средства.

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Вместе с тем, гостиница не приобрела плохую репутацию и по-прежнему является основным местом встреч официальных делегаций и переговоров.

Напомним, что в последние годы королевство не раз становилось местом важных международных встреч и перекрёстком, где пересекались посреднические усилия с целью положить конец длительным конфликтам.

В частности, после начала военных действий в секторе Газа власти страны организовали в Эр-Рияде первый арабо-мусульманский саммит с участием лидеров большинства арабских и исламских стран.