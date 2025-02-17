СМИ: Трамп разрушил единство Запада по конфликту на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа разрушила единство Запада по вопросам конфликта на Украине, посеяла сомнения относительно готовности Вашингтона защищать Европу, пишет обозреватель Стивен Коллинсон в статье для CNN.

Аналитик отметил, что действия Вашингтона в последние недели знаменуют собой резкий поворот США в сторону президента РФ Владимира Путина и в противоположном направлении от традиционных союзников Америки.

По его мнению, действия Трампа положили конец попыткам Запада организовать международную изоляцию России.

Коллинсон заметил, что американские официальные лица сделали ряд противоречивых заявлений по международной повестке и ситуации на Украине.

Это свидетельствует о том, пояснил эксперт, что глава США «может согласиться практически на любую сделку с Путиным, даже если она окажется невыгодной для Украины и континента».

Трампа заподозрили в желании избавиться от Украины

Ситуация осложняется также тем, что на протяжении длительного времени страны Европы выделяли средства на оборону в недостаточном объеме. В связи с этим, члены альянса оказались плохо подготовлены к защите региона, повышению оборонных расходов с 2% до 5%, резюмировал автор статьи.

Ранее сообщалось, что в ближайшие 10 лет крупнейшие европейские государства могут столкнуться с дополнительными расходами в размере 3,1 трлн долларов. Значительную часть от этой суммы странам ЕС придется потратить на укрепление собственных вооруженных сил.