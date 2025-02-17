Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск заявил, что Германию необходимо снова освободить.

К этому американский предприниматель призвал на странице в соцсети X.

« Д а , н а п о л н о м с е р ь е з е » , — о т в е т и л н а с о о т в е т с т в у ю щ и й в о п р о с п о л ь з о в а т е л я с о ц с е т и , о т р е а г и р о в а в ш е г о н а р е п о р т а ж а м е р и к а н с к о й т е л е п е р е д а ч и , в к о т о р о м р а с с к а з ы в а е т с я о з а д е р ж а н и и н е м е ц к о й п о л и ц и е й л ю д е й з а р а с и с т с к и е п у б л и к а ц и и в и н т е р н е т е .

«"Сумерки" реальны». Маск рассказал о живущих в США вампирах

Ранее Маск заявил, что правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) является единственной надеждой для ФРГ. Так он отреагировал на заявление правой немецкой активистки Наоми Зайбт о том, что кандидату в канцлеры Германии Фридриху Мерцу угрожают голоса немцев за АдГ на выборах.