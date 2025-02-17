Бывший президент Украины Петр Порошенко* заявил о начале избирательной кампании в стране. Его слова приводит РИА Новости.

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Ранее Порошенко в интервью украинскому СМИ заявил, что выборы президента пройдут в стране 26 октября 2025 года.

« Я м о г у п р и в е с т и м н о г о д о к а з а т е л ь с т в , ч т о с е й ч а с р а з в о р а ч и в а е т с я и з б и р а т е л ь н а я к а м п а н и я » , — с к а з а л о н .

В частности, по словам Порошенко, начала работу Центральная избирательная комиссия, стартовали работы по восстановлению реестра избирателей и полиграфический комбинат «Украина» получил от властей задание обсчитать стоимость печати бюллетеней на выборы. Кроме того он указал, что правящая на Украине партия «Слуга народа» уже ведет работу по распространению материалов, листовок и газет для своей агитации. При этом экс-президент отметил, что его партия «Европейская солидарность» этого не делает и делать не собирается, намекнув, что не планирует баллотироваться в главы страны.

« П р е з и д е н т — э т о к р и з и с к а р ь е р н о г о р о с т а . Я у ж е в с е м б ы л и в ы ш е т о ч н о н е б у д у . Т е м у с т р е м л е н и я , м о т и в а ц и и л ю б о й ц е н о й д о г р ы з т ь с я д о л ю б о й д о л ж н о с т и , п о в е р ь т е м н е , у м е н я н е т » , — з а к л ю ч и л П о р о ш е н к о .

Напомним, что 31 марта 2024 года на Украине должны были пройти президентские выборы, но из-за продления действия военного положения и всеобщей мобилизации Киев решил их не проводить. Таким образом Зеленский в настоящее время занимает свой пост нелегитимно.

*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму