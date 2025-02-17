Зеленский выдвинул требование по ЗАЭС

Зеленский потребовал в качестве гарантий вернуть Украине ЗАЭС
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть республике Запорожскую АЭС в качестве гарантий безопасности.
Об этом он заявил выступая в Абу-Даби.
«Сегодня станция не работает. Она и не будет работать, без нас это просто невозможно. А мы будем производить электроэнергию для наших потребителей и продавать в Европу», — заявил Зеленский.
Ранее он сообщил, что Киев добился серьезного продвижения в вопросе отправки иностранных войск на Украину. По его словам, пребывание иностранных контингентов на Украине станет отправной точкой для создания единой европейской армии.
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При этом политик подчеркнул, что ряд государств Европейского союза (ЕС) выразили скепсис по отношению к идее.