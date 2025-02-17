Зеленский выдвинул требование по ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть республике Запорожскую АЭС в качестве гарантий безопасности.

Об этом он заявил выступая в Абу-Даби.

« С е г о д н я с т а н ц и я н е р а б о т а е т . О н а и н е б у д е т р а б о т а т ь , б е з н а с э т о п р о с т о н е в о з м о ж н о . А м ы б у д е м п р о и з в о д и т ь э л е к т р о э н е р г и ю д л я н а ш и х п о т р е б и т е л е й и п р о д а в а т ь в Е в р о п у » , — з а я в и л Зеленский.

Ранее он сообщил, что Киев добился серьезного продвижения в вопросе отправки иностранных войск на Украину. По его словам, пребывание иностранных контингентов на Украине станет отправной точкой для создания единой европейской армии.

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При этом политик подчеркнул, что ряд государств Европейского союза (ЕС) выразили скепсис по отношению к идее.