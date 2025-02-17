Стало известно, какое условие поставили Зеленскому для встречи с Вэнсом

США перед личной встречей вице-президента страны Джея Ди Вэнса и Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности поставили условие Киеву, пишет РБК со ссылкой на источник.

По данным портала, Вашингтон потребовал от Киева подписать перед встречей соглашение по добыче полезных ископаемых, представляющее США права на ценные ресурсы на длительный срок.

В обмен на 50% редкоземельных минералов Украины Соединенные Штаты предложили разместить американские войска в районах площадок по добыче ресурсов.

Журналисты отметили, что украинским чиновникам удалось снять условие США, встреча все же состоялась 14 февраля в Мюнхене.

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Источник уточнил, что официальные лица показали американским коллегам, что у Украины тоже есть позиция. По его данным, на Украине достаточно позитивно оценивают итоги конференции для Киева.

Вместе с тем, в Белом доме отказ Зеленского от «минеральной сделки» сочли «недальновидным». Советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уотлц заметил, что подписание соглашения было бы «мудрым решением».