В Киеве назвали страну, которая может стать посредником в переговорах

Киев считает, что хорошим посредником в вопросе урегулирования конфликта на Украине может стать Китай. Об этом заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Брусило, передает РИА Новости.

В Киеве назвали страну, которая может стать посредником в переговорах
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По его словам, «Китай может быть сильной державой, стоящей за всей этой ситуацией, а также хорошим посредником, если этого захочет Пекин».

«Они могут изучить, как они могут принять участие», добавил Брусило.

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Ранее американское СМИ сообщало, что китайские чиновники через посредников направили команде президента США Дональда Трампа предложение о проведении саммита с Россией и о содействии миротворческим усилиям после возможного перемирия на Украине. При этом представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что у него нет информации по этому поводу.

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