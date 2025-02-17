В Киеве назвали страну, которая может стать посредником в переговорах

Киев считает, что хорошим посредником в вопросе урегулирования конфликта на Украине может стать Китай. Об этом заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Брусило, передает РИА Новости.

По его словам, «Китай может быть сильной державой, стоящей за всей этой ситуацией, а также хорошим посредником, если этого захочет Пекин».

« О н и м о г у т и з у ч и т ь , к а к о н и м о г у т п р и н я т ь у ч а с т и е » , — д о б а в и л Б р у с и л о .

Трамп может вывести военных из Балтии на фоне переговоров с Россией

Ранее американское СМИ сообщало, что китайские чиновники через посредников направили команде президента США Дональда Трампа предложение о проведении саммита с Россией и о содействии миротворческим усилиям после возможного перемирия на Украине. При этом представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что у него нет информации по этому поводу.