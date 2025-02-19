Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия в состоянии «очень быстро» уничтожить украинские города. Его слова приводит Fox News, трансляция выступления Трампа велась на YouTube.

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Трамп подчеркнул, что Россия могла бы превратить Киев в «масштабное место разрушения», но не хочет этого.

« Е с л и б ы Р о с с и я х о т е л а с д е л а т ь э т о н а с т о п р о ц е н т о в , т о , в е р о я т н о , э т о п р о и з о ш л о б ы о ч е н ь б ы с т р о » , — с к а з а л о н н а п р е с с - к о н ф е р е н ц и и .

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Москва, в отличие от Киева, всегда ориентировалась на мир. Он напомнил, что российский лидер многократно повторял о готовности к переговорам.