В США начали увольнять судей по делам мигрантов

Министерство юстиции Соединенных Штатов отстранило от должности нескольких судей, которые занимались делами, связанными с иммиграцией, несмотря на более чем 3 млн накопившихся таких дел и обещания главы Белого дома Дональда Трампа бороться с нелегальной миграцией. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на источники.

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По информации телеканала, с начала работы администрации Трампа были уволены свыше 20 сотрудников судов по иммиграционным делам, а также минимум четыре руководителя высшего звена и пять — среднего звена в Исполнительном управлении по надзору за иммиграцией.

Отмечается, что в последние три года в США фиксировались рекордные задержки при рассмотрении дел об иммиграции. Исследовательская служба Конгресса уточняет, что в 2024 году году на рассмотрение управления, курирующего подобные суды, поступило свыше 1,8 млн новых дел, в результате чего к концу прошлого года общий объем нерассмотренных дел вырос до 3,6 млн.

14 февраля администрация президента США Дональда Трампа отправила находящимся в стране нелегалам валентинку с лицами самого Трампа и куратора по вопросам безопасности границ Тома Хомана. Она опубликована в официальном аккаунте Белого дома в соцсети Х.