Зеленский прилетел в Турцию на встречу с Эрдоганом

Украинский президент Владимир Зеленский прилетел в Анкару, где 18 февраля пройдут его переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по конфликту на Украине. Об этом пишет турецкая газета Star.

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« С а м о л е т с Зеленским и сопровождающей его делегацией приземлился в аэропорту Анкары Эсенбога в 21:08... Зеленского встретили официальные лица в аэропорту. Завтра Зеленский планирует встретиться с... Эрдоганом», — говорится в материале.

Как сообщал глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, Эрдоган и Зеленский обсудят последние события на Украине, а также другие региональные и глобальные проблемы.

Также 18 февраля состоится встреча российской и американской делегаций в Саудовской Аравии.