Размещение иностранных войск на Украине в качестве гарантии безопасности после завершения конфликта станет одной из ключевых тем обсуждения на неформальном саммите в Париже.

Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Роберт Фицо не понимает, что наивысшие представители Европейского союза делают на встрече в Париже к теме размещения иностранных войск на территории Украины. Это повестка, с которой у Европейского союза нет ничего общего», – говорится в заявлении на странице политика в соцсети.

Фицо раскрыл, что поднял этот вопрос в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Антониу Коштой. Он выразил недоумение по поводу того, почему председатель Европейского совета, представляющий самый влиятельный орган ЕС, согласился участвовать во встрече семи государств – членов ЕС и Великобритании в Париже.

По словам словацкого премьера, на этой встрече планируется обсудить не только размещение иностранных войск на территории Украины в качестве гарантий безопасности после окончания военного конфликта, но и отказ от членства Украины в НАТО.

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Ранее появилась информация, что США хотят выяснить готовность стран Евросоюза к отправке своих военнослужащих на Украину для содействия мирному урегулированию, а также то, в каком количестве эти войска могут быть размещены. Рассматривается возможность привлечения к инициативе третьих стран, обсуждаются места и сроки развертывания контингентов.

Эта инициатива вызвала критику со стороны Фицо, который ранее неоднократно выступал против ввода иностранных войск на территорию Украины, подчеркивая, что подобные действия могут лишь обострить конфликт. Ожидается, что на предстоящем саммите в Париже обсуждение этой темы станет одним из самых острых.