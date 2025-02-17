В Турции анонсировали разговор Зеленского с Эрдоганом

Владимир Зеленский и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 18 февраля, проведут переговоры. Стороны обсудят процесс урегулирования конфликта на Украине, рассказал руководитель Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Об этом пишет РИА Новости.

Чиновник отметил, что встреча пройдет в президентском комплексе. Он добавил, что украинский лидер посетит Анкару с официальным визитом по приглашению Эрдогана.

« В х о д е п е р е г о в о р о в б у д у т р а с с м о т р е н ы о т н о ш е н и я с т р а т е г и ч е с к о г о п а р т н е р с т в а м е ж д у Турцией и Украиной во всех их аспектах и обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами», — уточнил Алтун.

По его словам, в ходе визита состоится обмен мнениями о последних событиях на Украине и других региональных и глобальных вопросах.

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Ранее сообщалось, что 18 февраля в Эр-Рияде пройдет встреча делегаций России и США. Российскую сторону представят помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, американскую — госсекретарь Марко Рубио, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

Официальные лица обсудят текущие вопросы международной повестки, в частности, урегулирование конфликта на Украине.