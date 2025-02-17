Более половина американцев обвинили USAID в коррупции

Опрос консалтинговой компании Public First показал, что 60% граждан США считают агентство по международному развитию USAID «погрязшим в коррупции». Об этом сообщает Financial Times.

Согласно опросу, многие американцы считают, что помощь США другим странам не доходит до адресатов из-за коррупции в USAID. Кроме того, опрошенные американские избиратели в целом скептично относятся к выделению средств на международную помощь.

Поддерживающих USAID среди опрошенных оказалось только 12%. Число опрошенных, целевая группа и статистическая погрешность исследования указаны не были.

« Б о л ь ш и н с т в о а м е р и к а н с к и х и з б и р а т е л е й с ч и т а ю т , ч т о п о д а в л я ю щ а я ч а с т ь з а р у б е ж н о й п о м о щ и С Ш А т а к и н е п о п а л а к н у ж д а ю щ и м с я л ю д я м . < . . . > П о ч т и 6 0 % р е с п о н д е н т о в с о г л а с н ы с т е м , ч т о с р е д с т в а , в ы д е л е н н ы е н а г у м а н и т а р н ы е ц е л и , б ы л и р а с т р а ч е н ы н а к о р р у п ц и ю и л и а д м и н и с т р а т и в н ы е в з н о с ы » , — с о о б щ а е т и с т о ч н и к .

Ранее Илон Маск заявил, что США «обнищали», пока в USAID финансировали пропаганду инклюзивности.