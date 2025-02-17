Более половина американцев обвинили USAID в коррупции
Опрос консалтинговой компании Public First показал, что 60% граждан США считают агентство по международному развитию USAID «погрязшим в коррупции». Об этом сообщает Financial Times.
Согласно опросу, многие американцы считают, что помощь США другим странам не доходит до адресатов из-за коррупции в USAID. Кроме того, опрошенные американские избиратели в целом скептично относятся к выделению средств на международную помощь.
Поддерживающих USAID среди опрошенных оказалось только 12%. Число опрошенных, целевая группа и статистическая погрешность исследования указаны не были.
«Большинство американских избирателей считают, что подавляющая часть зарубежной помощи США так и не попала к нуждающимся людям. <...> Почти 60% респондентов согласны с тем, что средства, выделенные на гуманитарные цели, были растрачены на коррупцию или административные взносы», — сообщает источник.
Ранее Илон Маск заявил, что США «обнищали», пока в USAID финансировали пропаганду инклюзивности.