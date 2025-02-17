Келлог обсудит с европейскими союзниками вопросы по Украине

Спецпосланник Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог в ближайшие недели обсудит с европейскими союзниками вопросы по урегулированию на Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Журналисты заметили, что консультации официальных лиц США с европейскими коллегами начались после телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

По данным агентства, Вашингтон интересует то, какие гарантии безопасности страны ЕС готовы предоставить Украине для обеспечения прочного мирного урегулирования.

США желают знать, готовы ли их европейские союзники предоставить войска в рамках мирного урегулирования, а также то, как партнеры будут реагировать, если какие-либо развернутые ими войска подвергнутся нападению.

Кроме того, Соединенные Штаты интересуются тем, что необходимо предпринять для реализации планов, что требуется сделать сейчас, чтобы укрепить переговорную позицию Киева, какие меры можно предпринять для более эффективного обеспечения существующих санкций.