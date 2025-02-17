Шольц прокомментировал разговоры о развертывании войск на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал дебаты о развертывании войск на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.
Во время пресс-конференции на полях экстренного саммита в Париже Шольц заявил, что подобные разговоры «его смущают». Как объяснил канцлер, он считает эти обсуждения преждевременными, поскольку на данный момент еще неизвестны результаты переговоров с Россией.
«Это совершенно преждевременно и совершенно неуместно начинать эту дискуссию сейчас. Я даже немного смущен этими дебатами, хочу сказать это совершенно открыто. Здесь обсуждают результаты мирных переговоров, которых не было, на которых Украина не сказала "да" и не сидела за столом», — заявил он.
Шольц также добавил, что подобные дебаты проходят «за спиной Украины», а предсказать результаты переговоров попросту невозможно.
«Для меня совершенно очевидно, что это неподходящая дискуссия в неправильное время и на неправильную тему», — заявил он.
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Ранее Шольц заявил, что Европа не допустит демилитаризации Украины.