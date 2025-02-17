Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал дебаты о развертывании войск на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

Во время пресс-конференции на полях экстренного саммита в Париже Шольц заявил, что подобные разговоры «его смущают». Как объяснил канцлер, он считает эти обсуждения преждевременными, поскольку на данный момент еще неизвестны результаты переговоров с Россией.

« Э т о с о в е р ш е н н о п р е ж д е в р е м е н н о и с о в е р ш е н н о н е у м е с т н о н а ч и н а т ь э т у д и с к у с с и ю с е й ч а с . Я д а ж е н е м н о г о с м у щ е н э т и м и д е б а т а м и , х о ч у с к а з а т ь э т о с о в е р ш е н н о о т к р ы т о . З д е с ь о б с у ж д а ю т р е з у л ь т а т ы м и р н ы х п е р е г о в о р о в , к о т о р ы х н е б ы л о , н а к о т о р ы х Украина не сказала "да" и не сидела за столом», — заявил он.

Шольц также добавил, что подобные дебаты проходят «за спиной Украины», а предсказать результаты переговоров попросту невозможно.

« Д л я м е н я с о в е р ш е н н о о ч е в и д н о , ч т о э т о н е п о д х о д я щ а я д и с к у с с и я в н е п р а в и л ь н о е в р е м я и н а н е п р а в и л ь н у ю т е м у » , — з а я в и л о н .

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