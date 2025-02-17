В Китае вынесли смертный приговор экс-чиновнику

В Китае приговорили к смертной казни чиновника Лю Ханьдуна, который присвоил 245 млн юаней (более 3 млрд рублей). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Ханьдун работал в провинции Цзянсу и ее административном центре Нанкине. В 1999-2023 годах он неоднократно злоупотреблял положением на различных государственных должностях. Преимущественно он помогал физическим лицам и компаниям покупать земли, вести бизнес и избегать уплаты налогов.

Суд заявил, что действия экс-чиновника причинили значительный ущерб интересам государства и китайского народа. Его признали виновным во взяточничестве и приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения в два года. Его пожизненно лишили политических прав, а незаконно полученные активы конфисковали в пользу государства. Отмечается, что если в течение двух лет осужденный не совершит иных преступлений, то смертную казнь заменят на пожизненное заключение.