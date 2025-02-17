Пока вы не уснули: условие выживания для стран Запада и уничтожение Су-27 ВСУ

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В Кремле раскрыли, кто будет представлять РФ на завтрашних переговорах с США

Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков 17 февраля вылетели в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что на этой неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей РФ и США. Трамп отмечал, что Украина также примет участие во встрече, но в Киеве эту информацию не подтвердили.

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В США назвали условие для выживания стран Запада

Спикер Палаты представителей США от Республиканской партии Майк Джонсон заявил, что страны Запада выживут, только если отдадут приоритет национальным интересам. Об этом пишет Reuters.

По словам Джонсона, выживание стран зависит от того, будут ли они преследовать свои собственные интересы и уже только потом протягивать руку помощи соседям.

« П о с к о л ь к у м ы с т р е м и м с я с д е л а т ь А м е р и к у б о л е е б е з о п а с н о й , с и л ь н о й и п р о ц в е т а ю щ е й , м ы б у д е м п р и з ы в а т ь в с е х н а ш и х д р у з е й и с о ю з н и к о в д е л а т ь т о ж е с а м о е в с в о и х с о б с т в е н н ы х с т р а н а х и д л я н и х . < . . . > В ы ж и в а н и е З а п а д а б у д е т з а в и с е т ь о т э т о г о » , — о т м е т и л с п и к е р П а л а т ы п р е д с т а в и т е л е й .

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Стало известно о сбитом в Донецкой области истребителе Су-27

Расчет противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ зафиксировал выход на пусковой рубеж самолета украинских военных. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Уточняется, что истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит в районе Константинополя. Других подробностей не приводится.

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Лавров оценил возможность территориальных уступок Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на переговорах по Украине не может быть «даже мысли» о территориальных уступках со стороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопросы журналистов 17 февраля, Лавров заявил о «нацистских замашках» украинских властей. Он подчеркнул, что ВСУ действуют «еще похлеще, чем гитлеровские убийцы».

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Войска страны НАТО заметили в стратегически важном для России регионе

© DPA/TACC

Вооруженные силы (ВС) Швеции активизировались в Арктике, представляющей для России стратегический интерес, и заинтересованы в создании новых портов в регионе. Об этом сообщается в исследовании Института Европы Российской академии наук (ИЕ РАН).

« С т р а н а з а и н т е р е с о в а н а в п р о в е д е н и и р а б о т н а ш е л ь ф е , с т р о и т е л ь с т в е с е в е р н ы х п о р т о в , с у д о с т р о е н и и , р а з в и т и и и н ф р а с т р у к т у р ы , м о р с к о г о т р а н с п о р т а » , — о т м е ч а е т с я в р а б о т е .

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Зеленский назвал условие участия Китая в переговорах по Украине

Китай может принять участие в переговорах по Украине, если будет готов взять на себя ответственность за гарантии безопасности и помощи для Киева, а также оказывать давление на Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по результатам визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), его слова приводит «Интерфакс-Украина».

« О т н о с и т е л ь н о Китая. Смотрите, мы же всегда говорили, что мы готовы иметь присутствие серьезных игроков. Но за столом переговоров в этот момент будут те, кто готовы взять на себя ответственность как гарантий безопасности, так и помощи», — сказал он.

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В ростовском правительстве произошло второе задержание за утро

Правоохранители задержали заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следователей, под предлогом перехода на отечественное программное обеспечение по национальной программе «Цифровая экономика» министерство неправомерно выделило средства из бюджета и заключило контракт с компанией «Электронные офисные системы (софт)» по предоставлению лицензий на использование системы документооборота «Дело» на почти 60 млн рублей. При этом фактически министерству поставили лицензию офисного редактора «Мой офис» — его цена ниже более чем в четыре раза.

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Глобальное потепление предложили остановить с помощью ядерных бомб

Исследователи Рочестерского технологического института США считают, что если под водой на глубине 6–8 км взорвать 1620 термоядерных бомб мощностью 81 гигатонну, то повышение температуры удастся остановить на сотни лет.

Взрывы разрушат несколько триллионов тонн базальта, который сможет сможет поглотить и связать выбросы углерода, накопленные за последние 30 лет.

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Россия показала всему миру усовершенствованный боевой танк «Прорыв»

Россия представила на международной выставке вооружений IDEX 2025 «Рособоронэкспорт», открывшейся в Абу-Даби, обновленный боевой танк Т-90МС «Прорыв», сообщает «Россия газета». Гусеничную бронемашину изготовил концерн «УралВагонЗавод».

Отмечается, что разработчики предприняли меры, чтобы танк стал неуязвимым для FPV-дронов. Так, на машине появились специальные экраны, сети и средства радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, известно, что у «Прорыва» модернизировали электронную составляющую. Теперь он стал сетецентричным и получил новую цифровую систему управления огнем.

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Москвичей предупредили об аномальных холодах

В будние дни на этой неделе температура в Москве будет ниже нормы на 3,5-5 градусов.

Об аномальных холодах жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

« Н о р м ы с е й ч а с н а ч и н а ю т п о с т е п е н н о п о в ы ш а т ь с я , о н и у ж е н е т а к и е , к а к в я н в а р е и н а ч а л е ф е в р а л я ,

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