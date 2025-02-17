Сотрудники Пентагона скрывают информацию о программе под грифом «совершенно секретно», направленную на поиск сбитых НЛО и сбор их технологий для использования в военных целях США. Об этом рассказал ветеран американских ВВС Джейк Барбер.

По его словам, в вооруженных силах США существуют подразделения, задачей которых является оперативное прибытие на места крушения НЛО и зачистка его от обломков до того, как о произошедшем может узнать пресса или общественность. Он утверждает, что сам входил в состав такого подразделения.

« Я в и д е л я й ц о , б е л о е я й ц о . Т а м н е б ы л о н и д в и г а т е л я , н и т е п л о в о й с и г н а т у р ы . Я р а б о т а л н о ч ь ю , к о г д а м ы з а б и р а л и е г о . Н а м н е б ы л и о ч к и н о ч н о г о в и д е н и я … П р и п е р в о м в з г л я д е н а о б ъ е к т м о ж н о б ы л о п о н я т ь , ч т о э т о — ч т о - т о д и к о в и н н о е и а н о м а л ь н о е » , — п р и в о д и т е г о с л о в а Radar Online.

Ранее мы писали о том, что пилоты самолета, следовавшего рейсом из Стамбула в Москву, заметили НЛО в небе над Ставропольским краем.

А продюсер Иосиф Пригожин после заявлений певицы Кати Лель о контактах с инопланетянами высказал предположение, что она перешла на «новую ступень».