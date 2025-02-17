Зеленский захотел поехать на фронт со спецпредставителем Трампа

Президент Владимир Зеленский захотел поехать на фронт со спецпредставителем президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом.

Об этом заявил сам Зеленский во время видеообщения с журналистами, передает «Интерфакс-Украина».

« Я х о ч у п о е х а т ь с н и м н а ф р о н т и о н п о е д е т с о м н о й н а ф р о н т , я д у м а ю , ч т о о н н е о т к а ж е т » , — п р е д п о л о ж и л п о л и т и к .

Зеленский рассказал о планах организовать встречи Келлога с командованием подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе его визита в Киев. По его информации, спецпредставитель Трампа встретится с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а также пообщается с министерством обороны Украины и Главным управлением разведки (ГУР).

Зеленский анонсировал визит спецпредставителя Трампа на Украину

Ранее Зеленский анонсировал визит Келлога на Украину. Политик подчеркнул, что хочет, чтобы Келлог привез в Белый дом «понимание относительно гарантий безопасности» для Киева.