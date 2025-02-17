Макрона обвинили в попытке помешать переговорам по Украине

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон организовал в Париже «военный саммит», чтобы противостоять переговорам по Украине. Об этом Филиппо написал в соцсети X.

На фоне новостей о возможных переговорах по Украине страны ЕС решили провести в Париже экстренный саммит. На встрече 17 февраля будут обсуждаться вопросы европейской безопасности и подход ЕС к урегулированию украинского кризиса. СМИ писали, что страны, в частности, обсудят возможное размещение войск на Украине за линией соприкосновения, а не на ней, в качестве «сил перестраховки».

Филиппо назвал встречу в Париже военным саммитом и заявил, что Макрон организовал ее, чтобы «противостоять мирной динамике, продвигаемой [президентом США Дональдом] Трампом». Политик также обратил внимание на слова премьера Британии Кира Стармера о готовности отправить миротворческие силы на Украину, «если это будет необходимо».