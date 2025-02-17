Зеленский анонсировал визит спецпредставителя Трампа на Украину
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог приедет в республику 20 февраля. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, его слова приводит «Интерфакс-Украина».
«Мы ждем Келлога. У нас была такая договоренность, что он приедет к нам 20 числа, будет двое суток и может будет больше», — сказал он.
Политик подчеркнул, что хочет, чтобы Келлог привез в Белый Дом «понимание относительно гарантий безопасности», которые необходимы Киеву. Он добавил, что после возвращения спецпредставителя Трампа в США, будет понятно, когда пройдет встреча украинского и американского президентов.