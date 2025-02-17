Зеленский анонсировал визит спецпредставителя Трампа на Украину

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог приедет в республику 20 февраля. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

« М ы ж д е м К е л л о г а . У н а с б ы л а т а к а я д о г о в о р е н н о с т ь , ч т о о н п р и е д е т к н а м 2 0 ч и с л а , б у д е т д в о е с у т о к и м о ж е т б у д е т б о л ь ш е » , — с к а з а л о н .

Политик подчеркнул, что хочет, чтобы Келлог привез в Белый Дом «понимание относительно гарантий безопасности», которые необходимы Киеву. Он добавил, что после возвращения спецпредставителя Трампа в США, будет понятно, когда пройдет встреча украинского и американского президентов.