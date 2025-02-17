В США назвали условие для выживания стран Запада

Спикер Палаты представителей США от Республиканской партии Майк Джонсон заявил, что страны Запада выживут, только если отдадут приоритет национальным интересам. Об этом пишет Reuters.

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По словам Джонсона, выживание стран зависит от того, будут ли они преследовать свои собственные интересы и уже только потом протягивать руку помощи соседям.

« П о с к о л ь к у м ы с т р е м и м с я с д е л а т ь А м е р и к у б о л е е б е з о п а с н о й , с и л ь н о й и п р о ц в е т а ю щ е й , м ы б у д е м п р и з ы в а т ь в с е х н а ш и х д р у з е й и с о ю з н и к о в д е л а т ь т о ж е с а м о е в с в о и х с о б с т в е н н ы х с т р а н а х и д л я н и х . < . . . > В ы ж и в а н и е З а п а д а б у д е т з а в и с е т ь о т э т о г о » , — о т м е т и л с п и к е р П а л а т ы п р е д с т а в и т е л е й .

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