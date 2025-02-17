Стало известно о состоянии Папы Римского после госпитализации
Папа Римский Франциск останется в больнице еще на какое-то время из-за «сложной клинической картины», которую продемонстрировали его анализы. Об этом сообщает Il Messaggero.
Папа Римский был госпитализирован с бронхитом в клинику Джемелли в Риме утром 14 февраля. Представители Ватикана тогда заявили, что 88-летнему Франциску требуется обследование и лечение.
В понедельник, 17 февраля, в Ватикане сообщили, что анализы помогли диагностировать у Франциска полимикробную инфекцию дыхательных путей. Это привело к «дальнейшей модификации терапии».
«Все проведенные на сегодняшний день тесты указывают на сложную клиническую картину, которая требует соответствующей госпитализации», - подчеркнули представители Папы Римского.
Итальянские СМИ писали, что в феврале у Франциска обострился рецидивирующий бронхит. Corriere Roma отмечала, что холодные месяцы для Франциска - самые трудные, и это уже вторая зима, которую он проводит «между гриппом, простудой и бронхитом».
Проблемы с дыханием стали повторяться с возрастающей частотой с 29 марта 2023 года, когда Папе Римскому стало плохо после общей аудиенции и его экстренно госпитализировали в больницу Джемелли. Сам Франциск позже сообщил, что это была «острая и тяжелая пневмония в нижней части легких».