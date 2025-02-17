Стало известно о состоянии Папы Римского после госпитализации

Папа Римский Франциск останется в больнице еще на какое-то время из-за «сложной клинической картины», которую продемонстрировали его анализы. Об этом сообщает Il Messaggero.

Папа Римский был госпитализирован с бронхитом в клинику Джемелли в Риме утром 14 февраля. Представители Ватикана тогда заявили, что 88-летнему Франциску требуется обследование и лечение.

В понедельник, 17 февраля, в Ватикане сообщили, что анализы помогли диагностировать у Франциска полимикробную инфекцию дыхательных путей. Это привело к «дальнейшей модификации терапии».

« В с е п р о в е д е н н ы е н а с е г о д н я ш н и й д е н ь т е с т ы у к а з ы в а ю т н а с л о ж н у ю к л и н и ч е с к у ю к а р т и н у , к о т о р а я т р е б у е т с о о т в е т с т в у ю щ е й г о с п и т а л и з а ц и и » , - п о д ч е р к н у л и п р е д с т а в и т е л и П а п ы Р и м с к о г о .

Итальянские СМИ писали, что в феврале у Франциска обострился рецидивирующий бронхит. Corriere Roma отмечала, что холодные месяцы для Франциска - самые трудные, и это уже вторая зима, которую он проводит «между гриппом, простудой и бронхитом».

Проблемы с дыханием стали повторяться с возрастающей частотой с 29 марта 2023 года, когда Папе Римскому стало плохо после общей аудиенции и его экстренно госпитализировали в больницу Джемелли. Сам Франциск позже сообщил, что это была «острая и тяжелая пневмония в нижней части легких».