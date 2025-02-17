Зеленский отказался признавать переговоры РФ и США в Саудовской Аравии

Украина ничего не знала о переговорах представителей США и России, которые пройдут в Саудовской Аравии, и не намерена признавать их результаты. Об этом заявил сегодня Владимир Зеленский, пишет ТАСС.

По его словам, представители Украины не будут принимать участие в этой встрече.

«Украина ничего про это не знала. Украина расценивает какие-либо переговоры про Украину без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать какие-либо договоренности про нас без нас. И мы не будем признавать такие договоренности», - заявил он.

При этом Зеленский отметил, что в ближайшие дни посетит Саудовскую Аравию с визитом, однако эта поездка не имеет никакого отношения к российско-американской встрече, намеченной в Эр-Рияде на 18 февраля.

« Б е з у с л о в н о , я с п р о ш у у е г о в ы с о ч е с т в а п р и н ц а М у х а м м е д а б е н С а л ь м а н а , к о г д а б у д у в С а у д о в с к о й А р а в и и , ч т о о н п р о э т о з н а е т . П р о с т о и н т е р е с н о » , - з а я в и л о н .

В Кремле ранее сообщили, что глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков 18 февраля проведут переговоры с представителями США в Саудовской Аравии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в первую очередь встреча будет посвящена «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений». Кроме того, представители РФ и США обсудят возможные переговоры по Украине и организацию встречи российского и американского президентов.

При этом Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене заявил о том, что, если американский лидер Дональд Трамп действительно заинтересован в урегулировании ситуации на Украине, то должен провести переговоры с украинской стороной и лишь после этого «давить» на президента России Владимира Путина.