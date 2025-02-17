Зеленский вылетит в Саудовскую Аравию на следующий день после встречи Трампа и Путина

Глава Украины Владимир Зеленский отправится в Саудовскую Аравию 19 февраля, на следующий день после встречи там представителей президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Информация об этом появилась в понедельник, 17 февраля, от пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова.

— П р е с с - с е к р е т а р ь Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский посетит Саудовскую Аравию вместе с женой в рамках «давно запланированного» официального визита, — утверждают в материале издания Франс Пресс, передают РИА Новости.

Уже известны официальные представители на встрече со стороны России. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава МИД России Сергей Лавров и помощник главы РФ по международным вопросам Юрий Ушаков вылетают в Эр-Рияд по поручению президента страны.

Также раскрыта одна из личностей, которая будет представлять США на переговорах. В столицу Саудовской Аравии прибыл госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио. В ходе визита в Эр-Рияд он также проведет встречу с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.