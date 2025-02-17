Назван состав делегации США на встрече с Россией в Саудовской Аравии

Глава Госдепартамента США Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф вошли в состав американской делегации на переговорах с Россией в Эр-Рияде. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на два осведомленных источника в американском правительстве.

В Кремле ранее сообщили, что глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков 18 февраля проведут переговоры с представителями США в Саудовской Аравии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в первую очередь встреча будет посвящена «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений». Кроме того, представители РФ и США обсудят возможные переговоры по Украине и организацию встречи российского и американского президентов.

Чиновник администрации США заявил Associated Press, что американские власти хотят сохранять гибкость на ранней стадии переговоров.

Пока не ясно, примут ли представители Украины какое-либо участие в переговорах (о такой возможности ранее говорил Дональд Трамп). Украинская делегация сейчас находится в Саудовской Аравии, чтобы подготовить почву для возможного визита Владимира Зеленского, отмечало AP.