Зеленский назвал условие участия Китая в переговорах по Украине

Китай может принять участие в переговорах по Украине, если будет готов взять на себя ответственность за гарантии безопасности и помощи для Киева, а также оказывать давление на Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по результатам визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), его слова приводит «Интерфакс-Украина».

« О т н о с и т е л ь н о Китая. Смотрите, мы же всегда говорили, что мы готовы иметь присутствие серьезных игроков. Но за столом переговоров в этот момент будут те, кто готовы взять на себя ответственность как гарантий безопасности, так и помощи», — сказал он.

Политик добавил, что Пекин начал проявлять заинтересованность в поддержке Украины. По его словам, Киев не может выступать против, когда страны Глобального Юга заинтересованы в том, чтобы «помогать Украине и давить на Россию».

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Ранее глава китайского МИД Ван И заявил, что Пекин надеется, что мирное соглашение по Украине будет «справедливым и обладающим обязывающей силой». Он подчеркнул, что его Китай продолжит играть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса политическими методами.