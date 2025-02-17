Раскрыто, зачем нужен Зеленский на переговорах в Саудовской Аравии

Вашингтон разрешил украинской стороне присутствовать на полях переговоров с Россией в Саудовской Аравии, чтобы смягчить позицию Европы по урегулированию украинского конфликта, заявила газете «Взгляд» политолог Владимир Скачко. По его словам, после встречи с делегацией из РФ американская сторона может пообщаться с представителями Украины и сообщить о решениях, касающихся Киева.

Н е и с к л ю ч е н о и т о , ч т о Вашингтон разрешил украинцам постоять рядом со столом переговоров <...> При этом сам [президент Украины Владимир] Зеленский будто бы не в полной мере понимает, что его присутствие в Саудовской Аравии означает согласие с его нелегитимностью, — подчеркнул Скачко.

По мнению эксперта, присутствие Зеленского в Эр-Рияде — это «преимущественно предвыборная история», так как украинский лидер хочет убедить электорат в формуле «ничто об Украине без Зеленского». При этом политолог уверен, что Зеленскому придется принять любой предложенный Трампом договор.