Бывший глава ВСУ, посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что не может ответить на вопрос, примет ли он участие в выборах президента, так как условия для выборов пока не созданы. Об этом он рассказал украинским журналистам.

Ранее Залужный стал лидером рейтинга доверия украинцев - о полном или относительном доверии к нему заявили 72 процента жителей страны, опрошенных социологами. Владимир Зеленский занял третье место с результатом в 40,8 процента.

«Для того, чтобы ответить на этот вопрос [об участии в выборах - прим.ред.], давайте сначала получим условия, при которых такой вопрос будет абсолютно уместным. Я считаю так: придут эти условия, тогда я как человек, который находится на государственной службе и работает непосредственно на государство, готов буду отвечать на такой вопрос», - сказал Залужный.

Пока, по словам Залужного, перед украинскими властями стоит задача «сохранить государство». После выполнения этой задачи можно будет «думать о другом», заключил он.

На Украине заявили о начале избирательной кампании

Украинские СМИ ранее рассказали, что власти страны начали готовиться к проведению президентских и парламентских выборов в 2025 году, хотя официальные решения об этом не принимались. Сначала сообщалось, что выборы президента Украины могут быть проведены в мае, позже появилась информация о выборах осенью.

Источники в окружении Зеленского заявили журналистам, что он уже принял решение баллотироваться на второй срок. Его команда считает, что с уровнем доверия в 52 процента (такой была оценка в предыдущих опросах) у него остаются шансы одержать победу. Но произойти это может при одном условии - если не будет баллотироваться Залужный.