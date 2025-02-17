Зеленский встретился с президентом ОАЭ

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Одна из ключевых тем для обсуждения сегодня возвращение наших людей из российского плена. Посредничество ОАЭ спасло много жизней», говорится в публикации.

По итогам переговоров было подписано экономическое соглашение, которое либерализует доступ к рынку ОАЭ для украинских товаров.

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Зеленский также поблагодарил руководство ОАЭ за сотрудничество.

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