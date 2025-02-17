Зеленский встретился с президентом ОАЭ

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

« О д н а и з к л ю ч е в ы х т е м д л я о б с у ж д е н и я с е г о д н я — в о з в р а щ е н и е н а ш и х л ю д е й и з р о с с и й с к о г о п л е н а . П о с р е д н и ч е с т в о О А Э с п а с л о м н о г о ж и з н е й » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

По итогам переговоров было подписано экономическое соглашение, которое либерализует доступ к рынку ОАЭ для украинских товаров.

Раскрыта маниакальная мечта Зеленского

Зеленский также поблагодарил руководство ОАЭ за сотрудничество.