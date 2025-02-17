Ликвидатор Бен Ладена стал наркоторговцем в Нью-Йорке

Роберт О'Нил, бывший снайпер ВМС США, застреливший лидера "Аль-Каиды" (группировка признана террористической и запрещена в РФ) Усаму бен Ладена, стал владельцем новой фирмы по производству каннабиса.

В ближайшее время он начнет продавать свою продукцию, лицензированную штатом, в специализированных магазинах в Нью-Йорке, сообщает The New York Post.

" Я х о т е л п о п а с т ь в э т о т б и з н е с б л а г о д а р я с в о е м у в о е н н о м у о п ы т у и н а б л ю д е н и ю з а т е м , к а к в е т е р а н ы с т р а д а ю т о т т а к и х в е щ е й , к а к п о с т т р а в м а т и ч е с к о е с т р е с с о в о е р а с с т р о й с т в о " , - с к а з а л 4 8 - л е т н и й О ' Н и л в и н т е р в ь ю и з д а н и ю .

Он признался, что наркотики были последним, о чем он думал на службе в ВМС США, ведь они запрещены в армии. Бывший член команды "морских котиков" SEAL Team 6 О'Нил стал знаменитым, когда взял на себя ответственность за выстрелы, которые убили бен Ладена во время тайного рейда в Абботтабаде в Пакистане в 2011 году. О'Нил считает благословением то, что он все еще жив, поскольку в то время у бен Ладена была взрывчатка, которая могла убить команду спецназа ВМС США, посланную его уничтожить.

Регулирующие органы Нью-Йорка недавно объявили, что объем продаж наркотика в штате превысил миллиард долларов. Ожидается, что к концу 2025 года количество лицензированных магазинов по его продаже удвоится в Нью-Йорке и превысит 625, прогнозируют власти штата.