NYP: Ликвидатор Бен Ладена стал наркоторговцем в Нью-Йорке
Роберт О'Нил, бывший снайпер ВМС США, застреливший лидера "Аль-Каиды" (группировка признана террористической и запрещена в РФ) Усаму бен Ладена, стал владельцем новой фирмы по производству каннабиса.
В ближайшее время он начнет продавать свою продукцию, лицензированную штатом, в специализированных магазинах в Нью-Йорке, сообщает The New York Post.
"Я хотел попасть в этот бизнес благодаря своему военному опыту и наблюдению за тем, как ветераны страдают от таких вещей, как посттравматическое стрессовое расстройство", - сказал 48-летний О'Нил в интервью изданию.
Он признался, что наркотики были последним, о чем он думал на службе в ВМС США, ведь они запрещены в армии. Бывший член команды "морских котиков" SEAL Team 6 О'Нил стал знаменитым, когда взял на себя ответственность за выстрелы, которые убили бен Ладена во время тайного рейда в Абботтабаде в Пакистане в 2011 году. О'Нил считает благословением то, что он все еще жив, поскольку в то время у бен Ладена была взрывчатка, которая могла убить команду спецназа ВМС США, посланную его уничтожить.
Регулирующие органы Нью-Йорка недавно объявили, что объем продаж наркотика в штате превысил миллиард долларов. Ожидается, что к концу 2025 года количество лицензированных магазинов по его продаже удвоится в Нью-Йорке и превысит 625, прогнозируют власти штата.