Трампа заподозрили в желании избавиться от Украины

Президент США Дональд Трамп намерен избавиться от Украины, так как украинский конфликт «превратился в очень дорогую игрушку» и стал неподъемным бременем для американской экономики. Такое мнение высказал в своей авторской колонке на портале «Смотрим.ру» председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По словам Медведчука, Владимир Зеленский «на полном серьезе строил свою стратегию, исходя из того, что западная помощь никогда не кончится», однако пришедший к власти в США Дональд Трамп меняет политику, исходя из экономических интересов страны.

« Э к о н о м и к а США подвергается давлению реальности, и Трамп заявил, что намерен бороться с торговым дефицитом США. Не может государство с таким торговым балансом давать сотни миллиардов на войну, которая находится по другую сторону земного шара, это его просто разрушит. Отсюда и желание Трампа побыстрее закончить войну выгодной для себя сделкой», - пояснил председатель совета движения «Другая Украина».

Он отметил, что в таких условиях «желание разобраться с нерентабельным активом», которым и стала Украина, является «естественным и закономерным».

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Медведчук также обратил внимание на то, что «пренебрежительные слова Трампа в отношении Зеленского» свидетельствуют о том, что в Вашингтоне считают его «неплатежеспособным» и будут обходиться с ним, «как с политическим банкротом».

В ходе предвыборной кампании в 2024 году президент США Дональд Трамп говорил о том, что намерен положить конец конфликту на Украине. 12 февраля президенты России и США провели телефонные переговоры и обсудили украинское урегулирование. Позже Трамп заявил, что в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей РФ и США.