Порошенко* пожаловался, что не может купить кофе на заправке
Экс-президент Украины Петр Порошенко* признался, что не может купить кофе на заправке из-за введенных в отношении него санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Как сообщает «Лента.ру», об этом он сказал в интервью украинским СМИ.
Напомним, что СНБО ввел в отношении Порошенко* бессрочные санкции на прошлой неделе. Согласно тексту указа Владимира Зеленского, экс-президент лишен госнаград, его активы заблокированы, ему запрещено выводить средства за границы Украины, приобретать в собственность землю.
«Я не могу на заправке купить кофе, потому что заблокированы карты, заблокированы счета, наложен арест на активы. Все-таки это было сделано незаконно», — заявил он.
Ранее Порошенко* заявлял, что выборы на Украине пройдут 26 октября. По его словам, такую информацию ему якобы сообщили несколько источников, в том числе из офиса Зеленского. При этом сам экс-президент считает, что в стране нельзя проводить выборы, поскольку существует угроза самому существованию Украины.
*член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов