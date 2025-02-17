Порошенко* пожаловался, что не может купить кофе на заправке

Экс-президент Украины Петр Порошенко* признался, что не может купить кофе на заправке из-за введенных в отношении него санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Как сообщает «Лента.ру», об этом он сказал в интервью украинским СМИ.

Напомним, что СНБО ввел в отношении Порошенко* бессрочные санкции на прошлой неделе. Согласно тексту указа Владимира Зеленского, экс-президент лишен госнаград, его активы заблокированы, ему запрещено выводить средства за границы Украины, приобретать в собственность землю.

« Я н е м о г у н а з а п р а в к е к у п и т ь к о ф е , п о т о м у ч т о з а б л о к и р о в а н ы к а р т ы , з а б л о к и р о в а н ы с ч е т а , н а л о ж е н а р е с т н а а к т и в ы . В с е - т а к и э т о б ы л о с д е л а н о н е з а к о н н о » , — з а я в и л о н .

Ранее Порошенко* заявлял, что выборы на Украине пройдут 26 октября. По его словам, такую информацию ему якобы сообщили несколько источников, в том числе из офиса Зеленского. При этом сам экс-президент считает, что в стране нельзя проводить выборы, поскольку существует угроза самому существованию Украины.

*член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов