Любительница пострелять: как выглядит новая подруга Илона Маска

Американская писательница и активистка Эшли Сент-Клер завила, что родила ребенка от миллиардера и главы DOGE (Департамент эффективности правительства США) Илона Маска.

«Пять месяцев назад я родила ребенка. Его отец — Илон Маск. Я не рассказывала об этом раньше, чтобы защитить малыша, но в последние дни стало очевидно, что таблоиды намерены сообщить об этом, несмотря на вред, который это может нанести», - написала Эшли в социальной сети Х.

В настоящий момент неизвестен ни пол, ни имя младенца. По ее словам, малыш появился на свет осенью. Если информация подтвердится, то ребенок станет 13-м наследником основателя SpaceX.

Слухи о возможном романе Сент-Клер и Маска ходили около двух лет. Пользователи Х неоднократно замечали, как пара обменивается в социальных сетях сообщениями, в том числе шутками на интимные темы. В июле 2024 года бизнесмен поздравил писательницу с днем рождения, она отправила ему в ответ эмодзи в виде сердечек.

Эшли является активной сторонницей Республиканской партии. Она неоднократно выступала на митингах в поддержку Дональда Трампа и публиковала избранного президента в личном блоге. Сент-Клер также поддерживает Вторую поправку к Конституции США, которая дает право гражданам владеть огнестрельным оружием для самозащиты.

В 2021 году Сент-Клер издала книгу под названием «Слоны — не птицы». Книга поднимает вопрос гендерной идентичности и откровенно не поддерживает признание трансгендеров*.

Как выглядит новая пассия Илона Маска — в галерее «Рамблера».

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