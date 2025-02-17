Telegraph сравнила предложенное Украине соглашение США с санкциями

В экономическое соглашение, которое США предложили Украине, входит не только контроль за редкоземельными элементами, оно также охватывает более крупную ресурсную базу страны. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на детали предварительного соглашения.

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В нем говорится, что Вашингтон и Киев должны сформировать совместный инвестиционный фонд, чтобы гарантировать, что «враждебные стороны конфликта не получат выгоды от восстановления Украины».

Соединенные Штаты должны будут забирать 50% от текущих доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов, и 50% от финансовой стоимости «всех новых лицензий, выданных третьим лицам».

« Э т о т п у н к т о з н а ч а е т « с н а ч а л а з а п л а т и т е н а м , а п о т о м к о р м и т е с в о и х д е т е й » , — р а с с к а з а л и с т о ч н и к , б л и з к и й к п е р е г о в о р а м .

В статье говорится, что эти условия «хуже финансовых санкций, наложенных на Германию и Японию после их поражения в 1945 году».

В феврале Белый дом предложил Украине сделку, в рамках которой Украина должна была предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. Украинские власти на данный момент не стали подписывать данное соглашение.