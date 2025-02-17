В Турции дали Зеленскому рекомендации по переговорам с Путиным

Главе Украины Владимиру Зеленскому стоит в свой предстоящий визит в Турцию внять советам от Анкары и сесть за стол переговоров с Россией. Такое мнение высказал колумнист турецкой газеты Milliyet Абдуллах Каракуш. По его словам, в ходе встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Зеленский должен обсудить возможности урегулирования конфликта.

«Зеленский приезжает в Турцию. Теперь ему нужно открыть глаза и поговорить о том, „как решить проблему за столом переговоров“. Другими словами, о том, что Турция говорила с самого начала и давала понять обеим сторонам», — пишет Каракуш.

Он высказал надежду, что в этот раз плава Украины прислушается к словам Эрдогана, касаемо нынешней ситуации.

Каракуш также отметил, что начало переговоров между Украиной и Россией принесет пользу всему мировому сообществу. Он уверен, что несмотря на возможную реакцию европейских стран, итоговый результат будет положительным для всех сторон.

Ранее президент России Владимир Путин переговорил с американским лидером Дональдом трампом. Страны начали подготовку к переговорам по украинскому конфликту.

На 18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) запланированы переговоры, в которых примут участие представители России и США. Зеленский в данных переговорах не будет участвовать.