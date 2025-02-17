Бывшего премьера Грузии забросали яйцами после Мюнхенской конференции

Бывшего премьер-министра Грузии, лидера оппозиционной партии «За Грузию» Георгия Гахария забросали яйцами в аэропорту Тбилиси. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Отмечается, что инцидент произошел по возвращении политика в Грузию после конференции по безопасности, которая прошла в Мюнхене с 14 по 16 февраля. На опубликованных в сети кадрах видно, как неизвестные бросили в экс-премьера республики несколько куриных яиц, после чего он ушел в другую сторону.

« Л и д е р а о п п о з и ц и о н н о й п а р т и и " З а Г р у з и ю " , э к с - п р е м ь е р а Г е о р г и я Г а х а р и я з а б р о с а л и я й ц а м и в а э р о п о р т у Тбилиси по возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности», — говорится в сообщении канала.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси готов возобновить переговоры с Брюсселем о вступлении страны в Европейский союз. Он добавил, что улучшение отношений с Брюсселем — это прямой интерес Грузии, и выразил готовность предпринять необходимые для этого меры.