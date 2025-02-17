Нагрубил России, а после расплакался: глава Мюнхенского форума устроил переполох в Европе

С 14 по 16 февраля в Германии прошла 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Основной темой разговора выступила Украина. Обсуждение украинского конфликта приобрело особый интерес в связи с тем, что незадолго до встречи состоялся разговор между американским президентом Дональдом Трампом и российским главой Владимиром Путиным.

Европейские страны не оценили, что Трамп не считается с их мнением. В связи с этим председатель конференции Кристоф Хойсген не смог сдержать слез. Причем он расчувствовался сразу после того, как заявил, что Россия и ее президенты реагируют «только на силу». URA.RU рассказывает подробнее о том, как Хойсген своим поведением спровоцировал переполох во всей Европе.

Ушел в слезах под аплодисменты

На церемонии закрытия Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла недавно, председатель конференции Кристоф Хойсген не смог сдержать слез. Причиной послужили разногласия между США и Европой. В своем выступлении Хойсген подчеркнул, что конференция изначально задумывалась как платформа для укрепления трансатлантических отношений. Однако после речи вице-президента США Джей Ди Вэнса, которая прозвучала в пятницу, возникли опасения по поводу единства ценностей между странами.

« М ы д о л ж н ы о п а с а т ь с я , ч т о н а ш а о б щ а я ц е н н о с т н а я б а з а у ж е н е т а к а я о б щ а я » , — з а я в и л Хойсген, после чего в расстроенных чувствах покинул сцену, спустившись в зал.

При этом его проводили бурными аплодисментами.

Слова, задевшие до глубины души

До этого в своем выступлении Вэнс раскритиковал европейские страны, утверждая, что они подавляют свободу слова и отходят от демократических принципов. По его мнению, основная угроза для Европы не исходит от России или Китая, а заключается в отходе европейцев от своих традиционных ценностей.

Он также заявил, что в Европе в настоящий момент в целом отсутствует свобода слова как явление. В качестве примера он привел случаи, когда в странах ЕС проводились рейды против активистов, выступающих против феминизма.

Свою речь вице-президент США завершил призывом к европейским политикам «позволить гражданам высказывать свое мнение» и не бояться отличных от своих мнений. Он также подчеркнул, что в «городе Вашингтоне появился новый шериф», намекая на Трампа.

Угрозы в адрес России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила председателя Мюнхенской конференции Кристофа Хойсгена в неискренности и попытке продемонстрировать силу через слабость на своем выступлении. Захарова в целом раскритиковала Хойсгена за его поведение, которые также характеризовалось угрозами в адрес России. Тот со сцены заявил, что российский президент и его страна в целом могут реагировать только на силу.