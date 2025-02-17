Вучич выразил благодарность Путину за поддержку Сербии

Глава МИД Сербии Марко Джурич передал президенту России благодарность от Вучича за активную поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии в вопросах Косова и Метохии.

Глава МИД Сербии Марко Джурич выразил благодарность президенту России Владимиру Путину от имени президента Сербии Александра Вучича за поддержку суверенитета и территориальной целостности республики, передает ТАСС.

Джурич подчеркнул важность такой поддержки в контексте вопросов, касающихся Косова и Метохии, на открытии переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, отметил значимость российско-сербских отношений, которые, по его словам, успешно прошли испытание непростыми временами. Лавров подчеркнул, что дружеские связи между народами России и Сербии основаны на общей истории и желании сохранить память о войне, в которой пострадали многие сербы и народы Советского Союза.

Лавров также добавил, что среди задач партнерства России и Сербии находится консолидация усилий по недопущению повторения трагедий прошлого, что поддерживает дальнейшее развитие их взаимных отношений.