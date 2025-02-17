На Украине предсказали, что произойдет в стране после выборов президента

Выборы на Украине потопят не только Владимира Зеленского, но и его оппозицию. Как сообщает «Абзац», такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко* заявил, что выборы на Украине пройдут 26 октября 2025 года. Он утверждал, что уполномоченные ведомства уже занимаются подсчетом необходимого для процедуры количества бюллетеней. При этом сам политик считает, что выборы проводить нельзя, а под угрозой находится само существование страны.

По словам Олейника, представители как нынешней, так и бывшей украинской власти не просто так боятся избирательного процесса. Он отметил, что украинские солдаты неизбежно вернутся с фронта после отмены военного положения и будут готовы отомстить политикам, из-за которых население в плачевном положении.

« Н е д а р о м м э р Б о р и с п о л я ( В л а д и м и р Б о р и с е н к о — п р и м . р е д . ) н а к а н у н е с к а з а л , ч т о У к р а и н а н а х о д и т с я н а г р а н и г р а ж д а н с к о й в о й н ы . В о е н н ы е н е н а в и д я т т е х , к т о с и д и т в к а б и н е т а х н а в е р х у и г р а б и т н а р о д . П о р о ш е н к о * п о н и м а е т , ч т о л у ч ш е е г о с т а т у с о ф и ц и а л ь н о й о п п о з и ц и и к З е л е н с к о м у , к а к а я - т о п о п ы т к а п о в л и я т ь н а с и т у а ц и ю , ч е м б ы т ь в б е г а х » , — з а я в и л э к с - д е п у т а т .

Олейник добавил, что бывший президент неслучайно назвал дату 26 октября — в этот день, по конституции Украины, должны пройти выборы в местные органы самоуправлении. По его мнению, Порошенко* может считать, что Киев решится на проведение парламентских и президентских выборов в тот же день, заранее подготовив почву для попыток переизбрать Владимира Зеленского.

* член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов