Зеленскому дали час на принятие решения по одному вопросу

Министр финансов США Скотт Бессент дал украинскому президенту Владимиру Зеленскому час на вынесение решения по поводу сделки о передаче американцам всех минеральных ресурсов Украины. Это произошло во время визита главы Минфина в Киев на прошлой неделе, пишет журнал Economist.

« В п р е д л о ж е н и и с о д е р ж а л о с ь т р е б о в а н и е м и н е р а л ь н ы х б о г а т с т в . . . в и х п о л н о м о б ъ е м е . У Зеленского был час, чтобы договориться», — передает РИА Новости.

Напомним, что Бессент передал Зеленскому соглашение, которое украинский политик отказался подписывать. Позже он публично заявил, что отказался подписывать документ. Президент США Дональд Трамп после своей инаугурации также говорил, что Штаты будут оказывать Киеву финансовую и военную помощь в обмен на гарантии по поставкам редкоземельных металлов с Украины.

Ранее сообщалось, что Киев доработал проект соглашения о редкоземельных металлах и передал его представителям США.