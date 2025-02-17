Обзор иноСМИ: «Европа в панике» и главное оружие России

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В Японии назвали «главное оружие» России

Японская газета Toyo Keizai назвала «главным оружием» России даже не армию, флот или ядерные возможности РФ, а ее нефть и газ. Издание отмечает, что Украина и ее союзники в странах НАТО были «полны надежд» на помощь Германии, но немцы крайне осторожно подошли к поставкам оружия ВСУ, так как находились в энергетической зависимости от России.

После начала украинского кризиса в 2022 году США и Франция поддержали отключение России от международной платежной системы SWIFT, однако страны, зависящие от российского природного газа, включая Германию, выступили против этой жесткой меры. Лишь столкнувшись с негативной реакцией союзников, Германия «неохотно согласилась» на различные ограничительные меры, отмечает Toyo Keizai. При этом за кулисами Запад продолжил платить России огромные суммы денег за природный газ. А Москва, столкнувшаяся с ограничениями на экспорт своих ресурсов, начала осваивать новые направления, увеличив объемы поставок в Китай и Индию.

Нетаньяху пригрозил «открыть врата ада»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поклялся «открыть врата ада», если ХАМАС не вернет всех заложников, и похвалил Дональда Трампа за «смелое видение будущего Газы». Как сообщает The Times of Israel, с новыми угрозами Нетаньяху выступил в совместном заявлении с госсекретарем США Марко Рубио.

Премьер Израиля пообещал уничтожить военный потенциал ХАМАС и его политическую власть над Газой, а также обеспечить, чтобы Газа «больше никогда не представляла угрозы Израилю». ХАМАС и Израиль сейчас реализуют первую, 42-дневную фазу прекращения огня, а переговоры по второй фазе еще не начались. Вторая фаза сделки должна включать освобождение всех оставшихся заложников и обсуждение вопроса об окончательном прекращении войны, отмечает The Times of Israel.

«Развязка плана Трампа по Украине становится всё более очевидной»

Администрация президента США Дональда Трампа ясно дала понять - американские чиновники ведут переговоры о прекращении конфликта на Украине без участия Украины, пишет The National Interest. Киев в итоге просто должен будет принять всё, что американские и российские лидеры решат сделать с этим кризисом. Чиновники Трампа уже заявили, что Украина должна подготовиться к территориальным уступкам, а также к тому факту, что ее никогда не пустят в НАТО, подчеркивает NI.

Пока Трамп не сказал прямо, что конфликт на Украине будет окончен, «но и мыслями, и делами» американцы продвигают идею, что этот кризис не может продолжаться. Более того, посетивший Европу глава Пентагона Пит Хегсет «по сути сказал европейцам, что теперь они предоставлены сами себе». Заставив всех в НАТО усомниться в приверженности Америки статье о коллективной обороне, Трамп дал понять, что договоренности альянса «как минимум замораживаются до дальнейшего уведомления», отмечается в статье.

«Трамп вверг Европу в панику»

Спустя всего несколько недель после начала своего второго срока президент США Дональд Трамп направил Европе четкое послание, которое оказалось неприятным для многих союзников Вашингтона, пишет Newsweek. Мало кто из официальных лиц ЕС, собравшихся в эти выходные на Мюнхенской конференции по безопасности, ожидал тех слов, которые сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В последние дни Вэнс и другие видные чиновники администрации Трампа изложили новую внешнеполитическую повестку США. Как и ожидалось, Белый дом «потерял терпение» из-за зависимости Европы от США в плане обороны. Вэнс заявил, что главным врагом Европы является не Россия, Китай, Северная Корея или Иран, а «внутренний» враг. Вэнс нарисовал яркую картину континента, на котором свобода слова и демократия находятся в осаде, но не стал развернуто комментировать главные темы конференции - Украину и расходы на оборону, отмечает Newsweek. Один из украинских депутатов рассказал изданию, что во время выступления Вэнса аудиторию охватил «истинный шок».

«Украина предлагает США яйца в обмен на гарантии безопасности»

На прошлой неделе Владимир Зеленский отклонил предложение администрации Дональда Трампа о передаче США 50 процентов украинских редкоземельных элементов и других минеральных ресурсов. Как отмечает The Washington Post, это чрезвычайное требование, затмевающее стоимость американской помощи Украине. Украинские чиновники работают над встречным предложением, которое предоставит Вашингтону доступ к природным ресурсам страны, но в то же время усилит гарантии безопасности США для Украины, сообщили WP семь человек, знакомых с обсуждениями. Украина «теоретически согласилась» с концепцией сделки США, но не согласилась с отсутствием четких гарантий безопасности.

Предложение Трампа и сам факт его рассмотрения Украиной шокировали европейские дипломатические круги. В Киеве, «по-видимому, серьезно обдумывают», что можно предложить США в обмен на помощь, отмечает WP. Один высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что лидеры страны готовы рассмотреть «почти всё», включая поставку крупной партии украинских яиц, учитывая рост цен на этот продукт в США. Другой высокопоставленный украинский советник рассказал, что был ошеломлен масштабом требований администрации Трампа. Источник WP сравнил это с разделом африканских колоний европейцами в 18 веке.